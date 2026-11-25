Un incidente stradale di particolare gravità si è verificato ieri, intorno alle 13, nei pressi di piazzale Giotto, a Palermo. Uno scooter Honda ha colpito una donna di 70 anni, indicata con le iniziali G.R., che ha riportato ferite tali da richiedere il ricovero d’urgenza.

I sanitari del 118 sono arrivati subito sul posto e hanno prestato le prime cure alla donna. L’ambulanza l’ha poi trasportata all’ospedale Villa Sofia, dove i medici l’hanno ricoverata con una prognosi riservata.

Anche il conducente dello scooter è rimasto ferito e ha ricevuto le cure necessarie all’ospedale Ingrassia. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non destano particolare preoccupazione.

Restano ancora da chiarire le cause e la dinamica dell’impatto. I rilievi sono affidati all’infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire l’accaduto.