La Sicilia protagonista ai TRAVEL & SPA AWARDS 2026. Il Grand Hotel et des Palmes di Palermo si è aggiudicato il riconoscimento di Best Luxury Urban Hotel, mentre a Marcello Mangia, presidente e amministratore delegato di Mangia’s, è stato assegnato il Business Excellence Award.

La cerimonia, ospitata all’Excelsior Hotel Gallia di Milano, ha premiato il Grand Hotel et des Palmes per la capacità di tenere viva la memoria di una dimora storica, inserendo il patrimonio architettonico di Palermo nell’esperienza dell’ospitalità di oggi. Il premio è stato ritirato da Marcello Mangia. Il riconoscimento speciale dedicato all’imprenditore premia invece la visione e la capacità di guidare la crescita di un gruppo alberghiero con un peso rilevante nel panorama dell’accoglienza italiana.

Il premio, creato da Paolo Sisti, dà risalto alle eccellenze dell’ospitalità e del benessere

«Questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per riconoscere l’eccellenza del turismo italiano, dell’ospitalità e del benessere, premiando luoghi, persone, idee e valori che rendono unico un viaggio nella nostra nazione», ha affermato nel suo messaggio il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. «Il turismo del benessere è per noi strategico. Nel 2025 le terme italiane hanno registrato 24 milioni di presenze, generando un volume di 5 miliardi di euro, il 60% da turisti internazionali. Numeri eccezionali che dimostrano come il benessere riesca a unire salute, prevenzione, ospitalità di alto livello e scoperta dei territori».

Tra gli ospiti della serata figurano Renzo Iorio, presidente di Federterme; Alvise Biffi, presidente di Assolombarda; Nicola Vladimiro Ciccarelli, vicepresidente di Confindustria Alberghi; Bartolo D’Amico, presidente di ADA – Associazione Direttori d’Albergo; Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano, Monza e Brianza; Walter Poli, consigliere nazionale di Federalberghi e presidente di Federalberghi Abano Montegrotto; Massimo De Giuseppe, preside della Facoltà di Arti, Moda e Turismo dell’Università IULM; Manuela De Carlo, professoressa ordinaria e direttrice del Dipartimento di Business, Diritto, Economia e Consumi dell’Università IULM; Raffaella Di Sipio, vicepresidente di Terme & SPA Italia.