Un trasporto sanitario d’emergenza ha permesso ieri pomeriggio il trasferimento di una neonata di otto mesi, in immediato pericolo di vita, dalla Sicilia a Roma. La piccola, assistita da un’équipe medica dell’ospedale di Taormina, è stata presa in carico dall’Aeronautica militare e condotta all’ospedale pediatrico Bambino Gesù della Capitale.

L’operazione è stata autorizzata dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che coordina la flotta dei velivoli di Stato, su attivazione richiesta dalla prefettura di Messina. La Sala situazioni di vertice del Comando Squadra aerea di Milano ha quindi fatto intervenire il 31° Stormo di Ciampino, reparto incaricato della prontezza operativa per questo genere di missioni.

Il Gulfstream G-650 decollato da Ciampino nel primo pomeriggio ha raggiunto Catania intorno alle 16. Una volta completate le procedure di imbarco della piccola paziente e dell’équipe medica, l’aereo è ripartito alle 16:30, atterrando a Roma poco dopo le 17:45.

Ad attendere il velivolo sulla pista un’ambulanza, che ha trasportato immediatamente la bimba al Bambino Gesù per le cure del caso. Non sono ancora note le condizioni attuali della piccola.