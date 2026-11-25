Un ciclista di 54 anni, originario di Palermo ma residente a Carpi, ha perso la vita in un incidente mortale avvenuto nel Modenese. Lo scontro tra la sua bicicletta e un’auto, guidata da un uomo di 59 anni, si è verificato martedì 24 novembre, intorno alle 18, a Campogalliano.

Umberto Terzo stava percorrendo via Fornaci in sella alla sua bici. All’altezza dell’incrocio con via Cristina, in un tratto poco illuminato, è avvenuto l’impatto con la vettura. Il ciclista è stato sbalzato sull’asfalto e, nonostante l’intervento immediato del 118, per lui non c’era più nulla da fare.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità della zona. Ora le forze dell’ordine stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dello scontro.