​Sarà uno scenario mozzafiato a fare da cornice all’atto conclusivo di una delle stagioni più entusiasmanti della corsa in natura. Domenica 6 dicembre 2026, la Marathon Misilmeri ospiterà la decima e ultima tappa del Trail Sicilia Challenge, il prestigioso circuito regionale di trail running che ha attraversato l’isola per tutto l’anno.

​Una scelta nata quasi un anno fa, durante la fase di preparazione del calendario, quando gli organizzatori del campionato hanno individuato nella società misilmerese il partner ideale per chiudere in bellezza la stagione. Un invito accolto con immediato entusiasmo dalla Marathon Misilmeri, pronta a regalare agli atleti una giornata indimenticabile.

​Per un appuntamento così importante non poteva esserci location migliore di Montagna Grande: un luogo che per gli organizzatori significa “casa”, caratterizzato da sentieri immersi nella natura e panorami unici nel loro genere. Un’opportunità resa possibile grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità del Corpo Forestale, che permetterà agli atleti di vivere e rispettare questo gioiello naturalistico in una giornata di puro sport.

​Due percorsi tecnici per mettersi alla prova

​Lo start ufficiale è fissato per le ore 9:30. La gara offrirà due tracciati intensi e spettacolari, pensati per mettere alla prova le qualità dei trail runner su terreno vero:

​Percorso Corto (6 km con circa 600 m D+): una distanza esplosiva e nervosa, tutt’altro che scontata, ideale per chi ama le salite decise e i ritmi alti immersi nel verde.

​Percorso Lungo (11 km con oltre 800 m D+): la sfida regina di giornata, caratterizzata da un dislivello impegnativo (“da far paura”, promettono gli organizzatori) che metterà a dura prova le gambe e il cuore dei runner, ripagandoli però con scorci spettacolari.

​Pacco gara ricco, premi d’autore e il mitico “Terzo Tempo”

​Abbiamo curato ogni dettaglio per coccolare i partecipanti prima, durante e dopo la fatica. Tutti gli iscritti riceveranno un ricco pacco gara che include l’esclusiva felpa ufficiale dell’evento firmata Art&Award, realtà d’eccellenza che curerà anche la realizzazione dei premi della manifestazione. Nel pacco gara saranno inoltre presenti polsini e fasce per capelli dello sponsor tecnico Evenge, che garantirà a tutti gli atleti uno sconto del 15% sull’acquisto di materiali tecnici, mettendo in palio ulteriori premi in materiale tecnico Evenge per i primi 3 assoluti della distanza lunga.

​Ma nel trail running il traguardo è solo l’inizio della festa. Subito dopo l’arrivo, spazio al tradizionale e attesissimo Terzo Tempo firmato Marathon Misilmeri: un momento di convivialità e divertimento per recuperare le energie in compagnia, prima di lasciare spazio al doppio momento istituzionale con le premiazioni di tappa e la grande cerimonia di premiazione finale del Trail Sicilia Challenge 2026.

​Gli ingredienti per una chiusura di campionato memorabile ci sono tutti: non resta che allacciare le scarpe da trail e prepararsi a conquistare Montagna Grande.