Avrebbe adescato un minorenne attraverso la rete e lo avrebbe indotto a compiere atti sessuali davanti a una telecamera. È l’accusa, molto grave, contestata a un trentottenne agrigentino arrestato dagli agenti della Polizia Postale di Palermo e Agrigento. Le indagini sono partite da un’attività su un presunto circuito di sfruttamento sessuale di minori che opererebbe online. Seguendo questa pista gli investigatori sono arrivati all’uomo, e durante le operazioni gli sono stati sequestrati due telefoni cellulari.

L’analisi dei dispositivi avrebbe permesso di trovare oltre 200 video e circa 600 fotografie di contenuto pedopornografico, quasi mille file in tutto. Tra i reati contestati figura anche l’adescamento di minorenni: il ragazzo sarebbe stato spinto a compiere atti sessuali davanti allo schermo.

Il provvedimento e le prossime mosse

Il provvedimento restrittivo porta la firma della giudice per le indagini preliminari Claudia Rosini. Gli inquirenti proseguono il lavoro per chiarire ogni passaggio della vicenda e verificare l’eventuale presenza di ulteriori responsabilità.