Un testimone oculare ha indicato in aula Salvatore Calvaruso come l’uomo che aprì il fuoco nella strage di Monreale del 27 aprile 2025, costata la vita a Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo. Simone Madonia, amico delle vittime e presente quella notte, ha riconosciuto l’imputato su domanda del pm Maurizio Bonaccorso, precisando di averne appreso l’identità solo in seguito tramite stampa e social.

Il racconto ricostruisce l’innesco della rissa in via Benedetto D’Acquisto — nata da un diverbio con un gruppo di ragazzi dello Zen — fino alle prime colluttazioni e, pochi minuti dopo, agli spari. Madonia ha riferito di aver visto Calvaruso sparare e di aver notato una moto Bmw con due persone a bordo allontanarsi dalla scena.

La difesa, con l’avvocato Corrado Sinatra, ha contestato alcune incongruenze tra questa versione e le dichiarazioni rese subito dopo i fatti, scatenando tensione tra i familiari delle vittime presenti in aula, tanto che il presidente della Corte Angelo Pellino ha minacciato lo sgombero in caso di nuove proteste.

Più complicata la deposizione di Valerio Auccello, che ha più volte risposto “non ricordo” alle domande dei pm, attribuendo le proprie reticenze a un malfunzionamento dell’apparecchio acustico dopo il rumore degli spari. L’avvocato di parte civile Giada Caputo ha criticato la mancata richiesta di trasmissione degli atti per falsa testimonianza. Il processo prosegue il primo dicembre con l’audizione di Nicolò Cangemi, ferito durante la sparatoria.