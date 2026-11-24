Tre navi mercantili russe scomparse dai radar satellitari per una settimana, poi ritrovate al largo delle coste tunisine in compagnia di una fregata da guerra: è il mistero che da giorni tiene impegnati gli analisti marittimi internazionali, mentre restano senza risposta le domande su carico e destinazione del convoglio.

Il 12 novembre scorso gli analisti che monitoravano la rotta di tre cargo battenti bandiera russa hanno smesso di ricevere i loro segnali di posizionamento. Una settimana più tardi, le immagini satellitari li hanno localizzati al largo della Tunisia, inseriti in un gruppo di cinque unità navali che includeva anche una fregata e una nave rifornitrice. I movimenti rilevati nei giorni successivi descrivono un convoglio che procede a velocità anomale, molto più basse del normale.

Ad alimentare l’attenzione su quel tratto di Mediterraneo è arrivato, separatamente, l’attacco a un’altra unità russa nel porto libico di Bengasi. Le due vicende, però, restano distinte: il rallentamento del convoglio era già stato osservato prima che l’attacco avvenisse.

Il viaggio dal Baltico alla Tunisia

Il tratto iniziale della rotta è quello ricostruito con maggiore precisione. Stando all’analisi di SynMax, società specializzata nel monitoraggio marittimo, le tre imbarcazioni — identificate come Lady D, Lady R e Maia-1 — hanno lasciato il porto di Baltijsk, nell’exclave russa di Kaliningrad, il 5 novembre scorso. Ad accompagnarle attraverso gli stretti danesi è stata la corvetta Stoikiy, in forza alla Flotta del Baltico.

L’11 novembre i tre cargo si trovavano già all’imboccatura occidentale della Manica. Da lì in poi, secondo quanto riferito da SynMax, i loro segnali di identificazione automatica sono diventati irreperibili. Una seconda realtà di monitoraggio commerciale, Windward, ha confermato in modo indipendente sia la data di partenza sia il passaggio nel tratto della Manica.

Il 19 novembre SynMax ha individuato, al largo delle coste tunisine, un gruppo composto da cinque imbarcazioni: ai tre mercantili si erano aggiunte la nave da rifornimento Yelnya e un’unità da guerra che gli analisti hanno identificato come la fregata Admiral Golovko. Due giorni più tardi, un’immagine radar catturata dal satellite europeo Sentinel-1 — esaminata dagli osservatori Sonarrow e GeoInsider e ripresa da Agenzia Nova — ha mostrato le cinque navi al largo della zona di Biserta, sulla costa settentrionale della Tunisia.

La sequenza delle rilevazioni suggerisce che il gruppo abbia proceduto con estrema lentezza per diversi giorni consecutivi: i dati relativi alla nave Yelnya indicherebbero addirittura una sosta quasi completa per parte del periodo osservato. Va precisato, tuttavia, che non si tratta di un tracciamento in tempo reale della posizione delle cinque unità, bensì di rilevazioni puntuali nel tempo.

Sul fronte militare, la conferma russa riguarda un perimetro più circoscritto. Secondo quanto diffuso da Agenzia Nova, la Flotta del Nord ha reso noto che la fregata Admiral Golovko è transitata per Gibilterra entrando nel Mediterraneo il 17 novembre, senza però specificare se la missione prevedesse la scorta ai tre cargo. La presenza della nave da guerra nel bacino mediterraneo è dunque un dato confermato dalla parte russa, mentre la composizione del gruppo avvistato davanti alla Tunisia deriva dalle analisi indipendenti degli osservatori. Si tratta di due riscontri distinti, che non permettono di ricostruire gli ordini impartiti alle singole unità.

Perché il silenzio dei segnali non basta a spiegare tutto

Il sistema Ais — l’acronimo sta per sistema di identificazione automatica — trasmette in tempo reale dati su identità, posizione, rotta e velocità di un’imbarcazione. Nato per garantire la sicurezza della navigazione, consente alle autorità costiere e alle altre navi di riconoscere il traffico marittimo nei paraggi.

Il fatto che gli osservatori abbiano smesso di ricevere questi segnali non equivale, di per sé, alla prova che il trasmettitore sia stato disattivato intenzionalmente. E non significa nemmeno che l’imbarcazione diventi invisibile: le immagini radar che hanno documentato il gruppo al largo della Tunisia, infatti, non dipendono affatto dai segnali trasmessi dai mercantili stessi.

Analoga cautela va usata sul fronte del carico trasportato. SynMax collega le tre navi a precedenti trasporti di materiale militare e alla società sanzionata MG-Flot, ma questi trascorsi non costituiscono una prova di ciò che le navi trasportassero al momento della partenza da Baltijsk. La stessa società di monitoraggio marittimo ha precisato che le informazioni circolate sul caricamento di mezzi blindati e automezzi logistici non rappresentano una conferma definitiva del contenuto delle stive. Allo stesso modo, resta privo di riscontro certo anche il porto di destinazione finale del convoglio.

Bengasi, una vicenda che corre su un binario parallelo

Il 22 novembre, nel porto libico di Bengasi, un attacco ha preso di mira la corvetta russa Merkury — un’unità diversa rispetto alla fregata avvistata al largo della Tunisia. Due fonti militari libiche hanno riferito all’agenzia Associated Press che la nave avrebbe riportato danni ingenti.

Dopo che Kiev ha rivendicato e motivato l’azione, il governo con sede a Tripoli ha condannato duramente l’episodio, ribadendo di non aver mai autorizzato operazioni militari straniere né sul proprio territorio né nelle acque territoriali libiche. La protesta tripolina chiama dunque in causa anche il tema della sovranità nazionale, oltre alle ripercussioni dell’episodio sui già tesi rapporti tra Mosca e Kiev.

L’attacco riaccende i riflettori sui collegamenti marittimi tra la Russia e la Libia orientale, ma la sequenza temporale degli eventi impedisce di collegarlo direttamente al rallentamento iniziale del convoglio: quest’ultimo era già stato osservato procedere a bassa velocità prima ancora che l’attacco a Bengasi avesse luogo. Allo stesso modo, la presenza di una nave da guerra russa nel porto libico non costituisce prova che i tre mercantili avessero ricevuto ordine di dirigersi proprio verso quello scalo.

Allo stato attuale, i riscontri disponibili pubblicamente permettono di ricostruire buona parte della rotta percorsa e di confermare la presenza del gruppo navale al largo della Tunisia. Restano invece aperti gli interrogativi più rilevanti: le ragioni del rallentamento, il reale contenuto delle stive dei mercantili e la destinazione finale del convoglio.