Obiettivi misurabili, scadenze blindate e dirigenti valutati anche sul rispetto delle norme anticorruzione. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inviato a tutti gli assessori una direttiva di indirizzo con le priorità per il 2027, chiedendo al governo e all’apparato amministrativo regionale di evitare ritardi, inefficienze e stalli.

Il messaggio in arrivo da Palazzo d’Orléans punta a cambiare passo nella qualità della programmazione. Ogni assessore dovrà preparare una propria direttiva di settore, indicando obiettivi misurabili, azioni concrete e strumenti di controllo rigorosi, senza spazio per le approssimazioni.

Emergenza idrica: serve intervenire subito

Il primo fronte è la crisi idrica. Schifani riconosce apertamente che l’emergenza «continua a interessare il territorio siciliano», nonostante le opere strutturali già avviate. Ai componenti della giunta chiede perciò «interventi urgenti e indifferibili», da affiancare a una pianificazione coordinata di medio-lungo periodo.

Sanità, liste d’attesa sotto la lente

Altro nodo sono le liste d’attesa nella sanità pubblica. All’assessorato alla Salute viene chiesto di impartire indicazioni stringenti ai dipartimenti, che dovranno esercitare una pressione costante sui direttori generali delle Asp e delle Aziende ospedaliere.

I manager sono chiamati ad attuare senza sconti i rispettivi Piani aziendali (Pagla), un’azione che per il presidente deve avere carattere di «massima cogenza».

Anticorruzione: 15 punti nelle valutazioni dei dirigenti

La direttiva si rivolge anche ai vertici amministrativi, con un’attenzione particolare a trasparenza e legalità. Il rispetto delle misure anticorruzione non sarà più un semplice adempimento formale: inciderà direttamente sulla valutazione del comportamento organizzativo dei dirigenti apicali, arrivando a pesare per 15 punti.

Fondi, pagamenti e patrimonio: le scadenze

L’ultimo capitolo riguarda il rischio di blocco della spesa e dei ritardi nei conti della Regione. Sui fondi Pnrr e Fsc, Schifani chiede di accelerare l’impiego delle risorse comunitarie e di caricare puntualmente i dati di spesa del Pnrr sul sistema ReGis.

Sul fronte dei pagamenti e della contabilità vanno rispettate le «scadenze perentorie» della Ragioneria generale. Stop ai ritardi nel saldo delle fatture commerciali alle imprese e obbligo di segnalare subito qualsiasi intoppo che rallenti la macchina amministrativa.

C’è poi il censimento dei beni: la ricognizione del patrimonio regionale dovrà essere chiusa e il nuovo software gestionale integrato entro il 30 luglio 2027.

Toccherà ora a ciascun assessore tradurre queste indicazioni in una direttiva di settore, con obiettivi misurabili e strumenti di controllo.