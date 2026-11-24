Dove un tempo aveva sede l’Agenzia delle Entrate, entro dicembre aprirà un fast food da 120 posti a sedere. Burger King porta a due i suoi ristoranti a Palermo con una nuova sede in viale Campania, che affiancherà quella già attiva in via Roma e porterà con sé circa 30 assunzioni.

L’inaugurazione è fissata entro il mese di dicembre 2026, nell’immobile che in passato ospitava l’Agenzia delle Entrate. Il colosso statunitense della ristorazione veloce arriva dopo il successo della sede di via Roma e guarda già avanti: la dirigenza sta valutando nuove aperture per il 2027.

Il locale sarà gestito dal franchising Foodys e seguirà i più moderni standard europei del marchio. La superficie complessiva è di 400 metri quadrati, di cui 300 al coperto e 100 all’aperto, per un totale di 120 posti a sedere.

Per ordinare, i clienti potranno rivolgersi ai tradizionali banchi oppure velocizzare tutto con l’applicazione ufficiale, prenotando il pasto e ritirandolo poi in sede.

Un palazzo che torna a vivere

L’edificio sta attraversando una fase di profondo rilancio commerciale. Lo dimostra anche la recente inaugurazione di un punto vendita Lidl al piano inferiore.

La zona, del resto, ha più di una carta da giocare. La posizione è considerata strategica per la vicinanza alla fermata Libertà dell’Anello ferroviario e per il continuo viavai di persone. A renderla ancora più vivace contribuisce lo spostamento della movida, legato alle restrizioni in vigore nelle zone rosse del centro storico.

Trenta nuovi posti di lavoro e i progetti per il 2027

Per far partire il locale serviranno circa 30 nuove figure professionali: addetti alla cucina, personale di sala, cassieri, team leader e responsabili di turno. Sommati a quelli della sede di via Roma, i posti di lavoro complessivi salgono a circa 60. L’operazione viene letta come un segnale positivo per l’economia locale e per l’occupazione giovanile.

Il gruppo, però, non intende fermarsi qui. Per il 2027 sono già allo studio nuovi progetti commerciali, con l’idea di replicare lo stesso format sia in altri palazzi del centro sia in quartieri periferici pronti a essere valorizzati. Intanto il conto alla rovescia per viale Campania è partito: il nuovo ristorante dovrebbe aprire entro dicembre.