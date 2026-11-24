In un’auto parcheggiata nei pressi del mercato ittico di Palermo, sotto chili di ghiaccio, si nascondevano oltre mille chili di cozze pronte per essere vendute fuori da ogni controllo. È solo uno dei episodi emersi dall’operazione “Calypso”, il blitz della Guardia Costiera che ha passato al setaccio la filiera ittica siciliana.

Il bilancio complessivo parla chiaro: 182 ispezioni condotte in tutta la Sicilia occidentale, quasi 3 tonnellate di pescato ritirato dal mercato e sanzioni amministrative vicine ai 90mila euro. A coordinare l’operazione è stato il 12° Centro di controllo area pesca della Sicilia occidentale, con il supporto degli ispettori della pesca e del personale sanitario locale.

È il territorio palermitano ad aver fatto registrare le irregolarità più diffuse. Tra Palermo, Termini Imerese, Porticello e Terrasini sono state sequestrate oltre 2 tonnellate di prodotto ittico, con sanzioni che hanno toccato i 32mila euro.

Il caso più serio riguarda proprio il capoluogo: all’interno di un veicolo fermo nei pressi del mercato ittico sono stati trovati circa 1.120 chili di mitili, coperti di ghiaccio per occultarne la quantità. La merce non rispettava le procedure previste dal sistema Haccp né le norme minime di sicurezza alimentare, tanto che i veterinari dell’Asp ne hanno ordinato la distruzione immediata per tutelare la salute dei consumatori.

Le verifiche hanno interessato anche altre zone costiere siciliane. A Trapani e Marsala sono stati sequestrati 180 chili di prodotto, con multe per 27mila euro. Tra Porto Empedocle, Sciacca e Licata le sanzioni elevate ammontano a 18mila euro, mentre a Gela i controlli hanno fruttato 11mila euro di multe. Chiude il quadro Mazara del Vallo, dove sono stati sequestrati 235 chili di pesce e comminate sanzioni per 4mila euro.

L’operazione conferma l’attenzione delle autorità sulla tracciabilità del pescato venduto in Sicilia, in un settore dove il confine tra prodotto regolare e merce di dubbia provenienza passa spesso per pochi dettagli, come un blocco di ghiaccio di troppo.