Cinque medaglie in tre giorni: è il bottino con cui il nuotatore bagherese Riccardo La Mantia torna da Pescara, dove dal 20 al 22 novembre si sono svolti i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta della FISDIR, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.

Tesserato per il Telimar di Palermo, l’atleta ha conquistato l’oro sia nei 400 che nei 200 metri stile libero, l’argento nei 100 stile libero e due bronzi nelle staffette 4×50 stile libero e 4×50 mista.

Il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli e l’assessora allo Sport Antonella Insinga hanno espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando l’impegno e la dedizione alla base delle prestazioni di La Mantia.

Un plauso è arrivato anche per lo staff tecnico che segue l’atleta: il direttore tecnico Gaspare Ganci, affiancato dai collaboratori Claudia Pilato e Lorenzo Di Marzo.

Per il Telimar, impegnato nella trasferta abruzzese con l’intera squadra paralimpica, la rassegna di Pescara si è chiusa con un bilancio complessivamente positivo, confermando il settore giovanile e paralimpico tra i punti di forza del club palermitano.