Un colpo di pistola alla coscia sinistra, la corsa in ambulanza e una ricostruzione che avrebbe lasciato perplessi i carabinieri. È l’esito della nottata di un 18enne di Scicli, ferito da un’arma da fuoco e ora ricoverato sotto sorveglianza all’ospedale di Modica.

Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato al pronto soccorso del Maggiore-Baglieri. Ai sanitari ha raccontato di essersi ferito per errore con una pistola di cui disponeva e che è stata poi ritrovata.

Quella versione, però, avrebbe lasciato qualche dubbio ai militari dell’Arma, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il 18enne, che ha precedenti penali, resta ricoverato e piantonato nell’ospedale modicano. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a stabilire se il suo racconto trovi riscontro.