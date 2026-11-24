Una targa in memoria di Sara Campanella e Roberta Siragusa, le due giovani siciliane vittime di femminicidio, per rinnovare l’impegno del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo nel contrasto alla violenza sulle donne.

Giovedì 26 novembre 2026, alle 9.15, nel Padiglione 1a di Ginecologia e Ostetricia, alla presenza dei familiari delle due donne, sarà scoperta la targa che intitola alla loro memoria la stanza del Pronto Soccorso ostetrico-ginecologico dedicata all’accoglienza delle donne che accedono al percorso antiviolenza, noto come “Codice Rosa”.

“Intitolare questa stanza a Sara Campanella e Roberta Siragusa lega la loro memoria a un impegno quotidiano del Policlinico- , dichiara il professore Salvatore Gueli Alletti, direttore facente funzioni dell’unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia -Quando una donna arriva in Pronto Soccorso dopo aver subito violenza, deve trovare uno spazio riservato, professionisti preparati ad ascoltarla e un percorso di assistenza che possa proseguire anche dopo le prime cure”.

La cerimonia rappresenta uno dei momenti centrali della manifestazione “Passiamo oltre il silenzio”, un’iniziativa dell’AOUP che intreccia arte, memoria e formazione per richiamare l’attenzione sulla responsabilità individuale e collettiva nel riconoscere la violenza e offrire un aiuto concreto a chi la subisce. Il Pronto Soccorso ostetrico-ginecologico costituisce un punto di accesso alla rete antiviolenza del Policlinico, contribuendo all’accoglienza e alla presa in carico delle donne.

La giornata prenderà il via alle 9.00, con l’inaugurazione della mostra collettiva “Noi parliamo”, affidata alla direzione artistica di Giuseppe Di Bartolo, artista e critico d’arte. Attraverso differenti linguaggi espressivi, l’esposizione propone una riflessione sulla violenza di genere, affidando all’arte il compito di sensibilizzare e sollecitare una maggiore consapevolezza sociale.

“Con tele, tavole e materiali diversi, ciascuno ha contribuito a costruire un percorso che invita a rompere il silenzio sulla violenza contro le donne”, racconta Giuseppe Di Bartolo.

Alle 10.00, dopo i saluti istituzionali, si terrà una tavola rotonda con le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Infermieristica e Ostetricia. Il confronto sarà dedicato al ruolo dei futuri professionisti sanitari, con particolare attenzione al riconoscimento dei segnali di violenza, alla qualità dell’ascolto e alla tempestiva attivazione della rete di aiuto.

Il programma prevede anche l’intervento del gruppo teatrale parrocchiale “Servi del Vangelo” e due flash mob, alle 9.30 e alle 12.30, pensati come momenti di partecipazione collettiva.

“Abbiamo chiamato la mostra “Noi parliamo” perché il silenzio riguarda anche chi vede, chi ascolta e chi può intervenire – spiega la dottoressa Elena Foddai, psicologa e sessuologa della stessa unità operativa – L’arte può scuotere le coscienze. Con le studentesse e gli studenti vogliamo portare questa riflessione nella pratica clinica, perché sappiano riconoscere una richiesta d’aiuto anche quando è difficile formularla”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Gruppo di lavoro sul Benessere Psicosessuale dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e con il patrocinio del Rotary Club Palermo Libertà.