I Carabinieri della Compagnia di Bagheria, insieme ai reparti specializzati N.A.S. e N.I.P.A.F. del Centro Anticrimine Natura di Palermo, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato a un arresto e due denunce. In manette è finito un 34enne, raggiunto da un ordine di carcerazione per furto aggravato, mentre un 52enne e un 21enne sono stati denunciati a piede libero per violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e falsità materiale commessa da privato.

​L’operazione, condotta tra il centro di Bagheria e Ficarazzi, ha riguardato sia la circolazione stradale sia diverse aziende olearie della zona. Durante i posti di blocco lungo le principali arterie viarie, i militari hanno fermato il 34enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, scoprendo che doveva scontare una condanna definitiva per furto aggravato emessa dalla Procura di Termini Imerese. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere termitano.

​Sempre nell’ambito dei controlli sulla viabilità, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 21enne di Carrara, anche lui già conosciuto dalle forze di polizia, trovato in possesso di una carta d’identità manomessa a cui era stato rimosso il microchip.

​Parallelamente, i militari hanno passato al setaccio le attività produttive locali. Le ispezioni in un frantoio gestito dal 52enne palermitano hanno fatto emergere diverse irregolarità sulla tutela dei lavoratori: mancavano infatti la nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria e la formazione per i dipendenti, oltre all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. A Ficarazzi, invece, il titolare di un secondo oleificio, un 53enne del posto, è stato multato per le precarie condizioni igienico-sanitarie riscontrate nell’impianto.

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L’intero resoconto dell’operazione e i provvedimenti presi sono stati infine trasmessi alla Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal procuratore Angelo Vittorio Antonio Cavallo, confermando la costante sinergia tra la magistratura e i reparti di polizia giudiziaria del territorio.