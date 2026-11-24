L’autunno mite della Sicilia sta per cambiare passo: le temperature scendono e da mercoledì 25 potrebbero tornare le piogge. Finora l’Isola è rimasta ai margini della vasta circolazione depressionaria che interessa gran parte dell’Europa centro-settentrionale e spinge impulsi perturbati verso il Mediterraneo. Ne sono derivate correnti sud-occidentali miti, che hanno tenuto i termometri sopra le medie stagionali, soprattutto sui settori tirrenici e ionici, dove i venti hanno assunto caratteri favonici.

Ora lo scenario sta per ribaltarsi. Tra mercoledì e giovedì una nuova perturbazione atlantica potrebbe raggiungere il Mediterraneo centro-occidentale, aprendo una fase più instabile e decisamente più fredda nella seconda parte della settimana.

Martedì 24 novembre. Nuvolosità irregolare o temporanea, con qualche fenomeno isolato sul settore nord-orientale e un miglioramento nel corso della giornata. Temperature senza variazioni di rilievo.

I venti, moderati da nord-ovest, si attenueranno tra pomeriggio e sera fino a diventare deboli o assenti. I mari saranno generalmente mossi, con onde ancora in diminuzione.

Mercoledì 25 novembre. Nuvole in aumento a partire dalla Sicilia occidentale, con precipitazioni sparse da deboli a moderate. Poi i fenomeni si intensificheranno estendendosi al resto della regione, per attenuarsi in parte in serata. Temperature in temporaneo aumento, più sensibile sul versante tirrenico.

I venti soffieranno da deboli a moderati dai quadranti sud-occidentali, con rinforzi locali lungo il Tirreno. I mari andranno da poco mossi a mossi, con il Canale di Sicilia mosso o localmente molto mosso.