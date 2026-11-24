Un camion con rimorchio, impegnato in un’inversione di marcia, avrebbe occupato per intero la carreggiata della statale 114 Orientale Sicula, a Catania, travolgendo un motociclista di 50 anni. L’incidente è avvenuto in direzione Siracusa, poco prima del ponte Primosole.

L’uomo, che indossava il casco, ha riportato diversi traumi, soprattutto agli arti. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che lo ha soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Stando alle prime ricostruzioni, nel corso della manovra il mezzo pesante si sarebbe disposto di traverso, bloccando l’intera sede stradale. Gli agenti della polizia municipale, arrivati sul luogo dell’incidente, hanno gestito il traffico e svolto i rilievi necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto.

La circolazione, rallentata nelle prime fasi, è tornata regolare. La SS114 Orientale Sicula è una delle direttrici che collegano Catania a Siracusa.