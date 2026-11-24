Una tangente del 15% sul fatturato dei lavori finanziati con fondi europei per laboratori moderni e meno barriere architettoniche in due scuole superiori del Siracusano. È l’ipotesi della Procura Europea, che ha ottenuto 6 misure interdittive.

Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno eseguito l’ordinanza del gip del Tribunale di Siracusa, emessa su richiesta dell’Ufficio della Procura Europea (Eppo) di Palermo. I destinatari sono un funzionario scolastico e cinque imprenditori, indagati a vario titolo.

Secondo l’accusa avrebbero fatto parte di un sistema finalizzato a incassare indebitamente e a utilizzare in modo fraudolento circa 1,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici. Le risorse arrivavano dai programmi Fesr 2014-2020 e React Eu e dal Pnrr (Next Generation Class e Labs). Erano destinate ai due istituti per abbattere le barriere architettoniche e realizzare laboratori innovativi e sostenibili.

Gli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno portato a un pubblico ufficiale in servizio in entrambe le scuole come Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (Dsga). In concorso con un imprenditore modicano, avrebbe alterato più volte le procedure di scelta dei fornitori in cambio di tangenti.

Gare di facciata e tangenti del 15%

Le ditte vincitrici sarebbero state scelte in anticipo. Le selezioni erano solo in apparenza concorrenziali: altri operatori venivano coinvolti con l’unico scopo di far sembrare regolare la procedura.

In cambio dell’aggiudicazione, le imprese avrebbero versato il 15% dell’imponibile fatturato alle scuole. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5% andava al funzionario scolastico e il restante 10% all’imprenditore che teneva i rapporti con i fornitori.

Le verifiche delle Fiamme Gialle hanno fatto emergere irregolarità anche nella certificazione delle prestazioni finanziate e nella rendicontazione delle attività del personale. Questi atti sarebbero stati avallati anche dal dirigente scolastico, lo stesso per entrambi gli istituti, attraverso false attestazioni di atti contabili e del procedimento amministrativo.

Lavori non conformi o mai eseguiti

Le condotte contestate avrebbero compromesso la qualità di lavori e forniture. In diversi casi non rispettavano gli standard previsti dai capitolati di gara. In altri, come illuminazione, verniciatura, automazione di un cancello e forniture di porte, le opere non sarebbero state eseguite affatto.

Il gip ha contestato i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico. Ha quindi disposto le misure interdittive per il Dsga e per i cinque imprenditori aggiudicatari dei lavori.

Il giudice ha ordinato anche il sequestro di beni per oltre 30 mila euro, ritenuti il profitto dei reati, a carico del pubblico ufficiale. Previsto inoltre l’interrogatorio preventivo del dirigente scolastico indagato.

Il provvedimento è stato emesso nella fase delle indagini preliminari: fino a giudizio definitivo, per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza. Per la Guardia di Finanza l’operazione conferma la sinergia con l’autorità giudiziaria europea e nazionale a tutela degli interessi economico-finanziari dell’Ue, dei bilanci pubblici e della legalità nella pubblica amministrazione.