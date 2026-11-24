Torretta perde uno dei volti più familiari della sua storia: è morto Angelo Prestigiacomo, per cinquant’anni medico di famiglia e sindaco del paese dal 1985 al 1989.

Ha speso la vita a prendersi cura degli altri, con una dote che chi lo conosceva gli riconosce da sempre: ascoltare chiunque avesse bisogno di aiuto. Lo raccontano i suoi concittadini, che di lui ricordano «Un professionista stimato, ma soprattutto una persona apprezzata per il suo modo autentico di stare accanto agli altri».

Fu proprio dal suo ambulatorio che prese forma l’impegno per la comunità. Prestigiacomo ricoprì la carica di primo cittadino per quattro anni, dal 1985 al 1989, servendo Torretta con dedizione e lasciando un segno nella storia del paese.

A ricordarlo è stato l’attuale sindaco, Damiano Scalici, che ha affidato a una lettera il dolore per la scomparsa di una persona a cui era profondamente legato. «Per me è stato tantissimo: il mio medico, il mio sindaco, un amico sincero», scrive Scalici.

Il primo cittadino rievoca anche l’ultima telefonata con Prestigiacomo, avvenuta poco prima della partenza per New York. In quel momento il medico era già ricoverato e aveva confidato la propria preoccupazione per l’intervento che lo attendeva.

Per i funerali sarà proclamato il lutto cittadino, come ha annunciato lo stesso Scalici. Sarà il giorno dell’ultimo saluto a un medico e amministratore che, nelle parole di chi lo ha conosciuto, ha saputo stare accanto agli altri.