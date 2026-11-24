Più di un mese con il tutore al polso, poi mesi di fisioterapia: è il conto pagato da un’infermiera di 41 anni, aggredita al triage del pronto soccorso del Policlinico di Palermo da un paziente che pretendeva di essere visitato subito. Per quei fatti un uomo di 76 anni è stato condannato a un anno e sei mesi.

A pronunciare la sentenza è stato il giudice Giangaspare Camerini, della quarta sezione del tribunale di Palermo. L’imputato, Umberto Zinna, originario del capoluogo ma residente nel Messinese, rispondeva di lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. La pena è stata sospesa.

Tutto è partito dal triage del Policlinico Paolo Giaccone. All’uomo era stato assegnato un “codice giallo”, ma l’invito ad attendere il proprio turno non gli è bastato: ha iniziato a minacciare il personale di turno.

Quando l’infermiera in servizio lo ha raggiunto, Zinna ha minacciato di “spaccare tutto” così che il personale non avrebbe “registrato più nulla”. Subito dopo è passato ai fatti.

Ha colpito la donna con calci e pugni, l’ha afferrata per i polsi e strattonata. Le ha anche scagliato in viso tutto il materiale sanitario, nuovo e usato, che aveva a portata di mano.

Il polso, il tutore e la fisioterapia

L’infermiera è riuscita a divincolarsi grazie all’aiuto dei colleghi e del personale di sicurezza. Ha poi chiamato le forze dell’ordine per sporgere denuncia. La visita medica ha accertato un trauma distorsivo al polso.

Le conseguenze si sono trascinate a lungo: il tutore è rimasto per più di un mese, seguito da mesi di fisioterapia.

Nel corso del processo i fatti sono stati confermati dalle testimonianze della vittima e delle colleghe, anch’esse in servizio.

L’infermiera, costituita parte civile e assistita dall’avvocato Giovanni Marsicano, avrà ora diritto al risarcimento del danno.