Un taglierino con la lama estratta, stretto in pugno con fare minaccioso nel cuore di Palermo. È l’oggetto che ha fatto scattare l’intervento degli agenti in via Emerico Amari e portato all’arresto di un 17enne palermitano. Con lui c’era un altro ragazzo, di 15 anni, denunciato per ricettazione.

Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, tutto è cominciato durante i consueti servizi di controllo del territorio. I poliziotti del Commissariato «Centro» hanno notato due giovani intenti a parlottare: uno in sella a uno scooter elettrico, l’altro vicino a una panchina. A insospettire gli agenti è stato proprio quest’ultimo, che stava armeggiando con un oggetto. Da qui la decisione di fermarsi per un controllo.

Lama in pugno, poi insulti e gomitate

Raggiunti i due ragazzi, gli agenti hanno scoperto che l’oggetto era un taglierino con la lama estratta, impugnato in modo minaccioso dal giovane poi identificato come il 17enne. I poliziotti sono riusciti a disarmarlo subito, ma il ragazzo non si è calmato: ha continuato a mostrarsi ostile, rivolgendo frasi di scherno agli operatori e alle Istituzioni.

La tensione è salita durante la perquisizione personale. Il minorenne ha cercato di colpire gli agenti a gomitate, rendendo complicato accompagnarlo in sicurezza sulla volante.

Lo scooter senza documenti

Anche il 15enne ha tenuto un comportamento molesto durante l’identificazione. Alla richiesta dei documenti che provassero la proprietà dello scooter elettrico, ha risposto di non averne e di averlo comprato da non meglio precisate terze persone. Giudicata dubbia la provenienza del mezzo, gli agenti lo hanno sequestrato.

Dall’arresto al Centro di Prima Accoglienza

Condotto in Commissariato, il 17enne ha tentato ancora una volta di avventarsi contro gli agenti. È stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni, trasferito al Centro di Prima Accoglienza «Malaspina». Gli vengono contestati i reati di:

violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale;

oltraggio a pubblico ufficiale;

vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate;

porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Il 15enne è stato invece deferito in stato di libertà per ricettazione e riaffidato ai genitori.

Un controllo di routine, nato dall’attenzione ai movimenti di due ragazzi, si è chiuso con esiti diversi: il centro di prima accoglienza per uno, il ritorno a casa per l’altro.