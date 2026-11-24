PALERMO – Borgo Nuovo festeggia un traguardo straordinario, cento anni di vita, ricordi ed esperienze. La V Circoscrizione ha celebrato il centesimo compleanno di Giuseppina Maria Di Cristina con un momento di festa e un gesto di affetto da parte delle istituzioni.

In occasione della ricorrenza, il presidente della V Circoscrizione, Andrea Aiello, ha fatto visita alla centenaria in rappresentanza del sindaco, impossibilitato a partecipare personalmente. Per conto del primo cittadino, Aiello ha consegnato alla signora Giuseppina una targa celebrativa e ha letto un pensiero che il sindaco ha voluto dedicarle per l’importante compleanno.

«È stato un vero piacere poter condividere questo momento speciale con la signora Giuseppina e rappresentare il sindaco in un’occasione così significativa. Compiere cento anni significa aver attraversato un secolo di storia, cambiamenti ed esperienze, custodendo ricordi e valori che meritano di essere riconosciuti. Ho voluto portarle personalmente la vicinanza delle istituzioni e gli auguri del primo cittadino, con l’auspicio che possa trascorrere questa giornata circondata dall’affetto dei suoi cari. A lei vanno i miei più sinceri auguri per questo straordinario traguardo», dichiara il presidente della V Circoscrizione Andrea Aiello.

Un momento di vicinanza e condivisione che ha permesso di celebrare una ricorrenza speciale, rendendo omaggio alla signora Giuseppina e ai suoi cento anni di vita.