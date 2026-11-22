A causa di un incidente stradale, si registrano code lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in direzione Catania, all’altezza del km 116,400, all’interno della galleria Cappuccini.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due automobili in un tamponamento. Non si registrano feriti.

È stata attivata una ditta specializzata per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata è disponibile il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.