Piana degli Albanesi, auto si ribalta e finisce fuori strada: 30enne in pericolo di vita

Grave incidente stradale alle prime luci dell’alba nel territorio di Piana degli Albanesi. Un uomo di 30 anni è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Civico di Palermo dopo aver perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava insieme ad altre due persone.

L’incidente autonomo si è verificato intorno alle 4 di questa mattina, lungo la strada provinciale, al chilometro 13. Per cause ancora da chiarire, il conducente di una Fiat Punto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La vettura ha invaso la corsia opposta, si è ribaltata ed è finita in una strada laterale, fuori dalla carreggiata.

A bordo dell’auto si trovavano tre persone, tutte maggiorenni. In quel momento, fortunatamente, non transitavano altri veicoli e non si sono registrati ulteriori mezzi coinvolti.

I soccorsi e il ricovero al Civico

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Le condizioni del conducente sono apparse particolarmente critiche: dopo le prime manovre di stabilizzazione, il trentenne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo. Si trova ricoverato con prognosi riservata e resta in pericolo di vita.

Conseguenze meno gravi per i due passeggeri, che hanno riportato alcune ferite ma non hanno avuto bisogno del trasferimento in ospedale.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire le fasi dello schianto e individuare le cause della perdita di controllo. Tra le possibili ipotesi figurano una velocità non adeguata, un eventuale malore del conducente o un colpo di sonno. Non viene esclusa neppure una possibile responsabilità delle condizioni del manto stradale.

Gli investigatori raccoglieranno anche le testimonianze dei due passeggeri e procederanno con gli accertamenti tecnici sulla Fiat Punto, che è stata posta sotto sequestro.