Due poliziotti finiti in ospedale e due persone in manette: è il bilancio di una notte di tensione in piazza Sant’Anna a Palermo, dove un gruppo di giovani ha reagito con violenza ai controlli delle forze dell’ordine nella zona rossa cittadina.

I fatti risalgono alla notte scorsa, quando gli agenti erano impegnati nelle verifiche di routine previste per l’area sottoposta a vigilanza rafforzata. Alla vista delle pattuglie, un gruppo di ragazzi avrebbe reagito lanciando petardi e bottiglie di vetro contro gli operatori presenti sul posto.

Per riportare la situazione sotto controllo si è reso necessario l’intervento di rinforzi, che hanno permesso di identificare diversi giovani coinvolti nel tumulto improvviso. Al termine delle verifiche, due persone – un uomo e una donna – sono state fermate, ritenute responsabili di aver colpito fisicamente due colleghi durante la colluttazione.

Nello scontro, uno dei poliziotti ha riportato una lesione al braccio, mentre il collega ha accusato dolori alla schiena e al ginocchio. Per entrambi si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso, dove è stata refertata una prognosi di cinque giorni.

Per l’uomo e la donna fermati è già fissata l’udienza di convalida: lunedì mattina si terrà il processo per direttissima, nel corso del quale verrà decisa la loro posizione davanti al giudice.