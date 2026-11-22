Aveva 47 anni Valentina Castellana, originaria di Gela e da tempo residente in provincia di Novara: si è spenta lottando contro la sindrome di Li-Fraumeni, la stessa rara patologia genetica che le aveva già strappato i tre figli Ginevra, Gabriel e Luana.

La più piccola, Ginevra, era morta lo scorso luglio; i gemelli Gabriel e Luana erano invece scomparsi, rispettivamente, nel 2002 e nel 2007, colpiti dalla medesima malattia ereditaria che anni dopo si è rivelata fatale anche per la madre.

Il commiato si è svolto nella giornata di ieri, accompagnato dalle note di “Un sorriso dentro il pianto”, il celebre brano di Ornella Vanoni, e dal rilascio in cielo di palloncini bianchi con i nomi di tutti e quattro i componenti della famiglia: Valentina, Ginevra, Gabriel e Luana.

Nel corso dell’omelia, don Massimo ha voluto ricordare Valentina come «un esempio concreto di fede e bontà», sottolineando la forza con cui la donna ha affrontato un destino segnato da lutti ripetuti.

Una storia di dolore che ha colpito l’intera comunità, stretta oggi attorno al ricordo di una famiglia segnata, in pochi anni, dalla stessa rara patologia genetica.