PALERMO – La sicurezza dei pedoni passa anche dalla manutenzione dei marciapiedi, ma a Ballarò ci sono ancora zone in cui il dissesto rappresenta un pericolo quotidiano. È il caso dell’angolo tra via Giovanni Grasso e via Angelo Musco, dove la pavimentazione presenta avvallamenti e sconnessioni che rendono difficoltoso il passaggio. A denunciare la situazione è Tiziana Calabrese, consigliera PD della Prima Circoscrizione, che dopo le ripetute segnalazioni dei residenti ha sollecitato più volte gli uffici e presentato mozione urgente, effettuando anche un sopralluogo sul posto.

«Quello che abbiamo trovato è uno scenario inaccettabile. Le condizioni del marciapiede mettono a rischio pedoni, bambini, anziani, persone con disabilità e genitori con passeggini. Non è possibile continuare a trascurare la sicurezza dei cittadini», attacca Calabrese.

La denuncia della consigliera riguarda anche le condizioni generali di Ballarò, dove incuria e abbandono continuano a compromettere il decoro del quartiere. «Più si lascia un luogo nel degrado, più si alimentano incuria e abbandono. È il principio delle cosiddette “finestre rotte”: la mancanza di attenzione favorisce il progressivo peggioramento degli spazi urbani. Ballarò non può continuare a essere dimenticata dall’Amministrazione. L’inerzia, oltre a mettere a rischio l’incolumità pubblica, può esporre il Comune a richieste di risarcimento danni, con costi che ricadono sui contribuenti».

Calabrese chiede all’Assessorato ai Lavori pubblici di intervenire per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la pavimentazione. «Basta promesse, servono interventi concreti e tempi certi. I cittadini di Ballarò meritano attenzione e risposte, non possono continuare ad aspettare mentre il quartiere viene lasciato nel degrado».