Due incidenti in poche ore hanno scosso la viabilità palermitana, entrambi con moto e scooter coinvolti. Il più grave si è verificato in via Leonardo da Vinci, nei pressi del parco Villa Turrisi, dove un diciannovenne alla guida di un Honda SH è finito contro le barriere del tram ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Poche ore dopo, un nuovo sinistro ha interessato l’incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca, coinvolgendo uno scooter e un’auto.

L’impatto in via Leonardo da Vinci è avvenuto intorno alle 3:50 e non ha coinvolto altri veicoli: il giovane ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi da solo contro le protezioni della linea tranviaria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Ad occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Poche ore più tardi, questa mattina, un altro incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi in città. Al centro dello scontro, questa volta, uno scooter e un’automobile, venuti a contatto proprio all’incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca. Dalle prime informazioni non risulterebbero feriti gravi, ma anche in questo caso la polizia è al lavoro per stabilire come si sia verificato il sinistro, mentre il personale del 118 ha effettuato i controlli sanitari del caso.