Dieci anni e otto mesi di reclusione per una donna di 43 anni e per il suo compagno, un agrigentino di 55 anni: è la condanna decisa dal tribunale di Como per gli abusi sessuali sulle due figlie della donna, di quattro e otto anni. A pronunciare la sentenza è stata la giudice per l’udienza preliminare del tribunale lariano, Maria Elisabetta De Benedetto, al termine di un procedimento che ha ricostruito anni di violenze subite dalle due bambine.

Secondo l’accusa, gli abusi sarebbero andati avanti per almeno due anni, a partire dal 2020, quando la prima a subire le attenzioni del compagno della madre fu la figlia maggiore. Le violenze avrebbero riguardato entrambe le bambine, costrette non solo ad assistere a rapporti sessuali tra i due adulti, ma anche a esservi coinvolte direttamente.

A convincere le piccole a sottostare alle richieste del compagno sarebbe stata la stessa madre, che le avrebbe rassicurate dicendo loro che «sono cose che si fanno in famiglia» e minacciandole di un possibile intervento dei servizi sociali in caso di opposizione. A insospettirsi per primo fu il padre delle bambine, che notò in loro un evidente stato di smarrimento e decise di sporgere denuncia. Da lì sono partite le indagini, coordinate dal pm Alessandra Bellù.

Dopo un periodo di detenzione, la donna è stata sottoposta al divieto di avvicinamento alle figlie e al divieto di dimora nella provincia di Como. L’uomo, originario di Agrigento, si trova tuttora in carcere. Le due bambine, ancora minorenni, sono state affidate al padre: il loro incubo in famiglia è finito, ma il percorso verso la piena guarigione si preannuncia lungo.