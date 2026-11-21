Un Fiat Doblò è uscito di strada e ha urtato un palo questa mattina lungo la Sp 20, nei pressi del mercato ortofrutticolo tra Comiso e Santa Croce Camerina. Quattro le persone a bordo, tutte rimaste ferite nell’impatto.

Le cause dell’uscita di strada sono ancora al vaglio degli investigatori. Lo stato in cui versava il veicolo dopo lo scontro ha reso complicate le manovre di soccorso, al punto da richiedere l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, una dal comando di Ragusa e una dal distaccamento di Vittoria.

I pompieri hanno dovuto lavorare per estrarre i quattro passeggeri rimasti bloccati all’interno della carrozzeria danneggiata, così da permettere ai sanitari di intervenire e fornire le prime cure.

Una volta stabilizzati, i feriti sono stati portati negli ospedali di Ragusa e Vittoria. Per uno di loro le condizioni sono apparse fin da subito più serie: è stato quindi disposto il trasporto d’urgenza con l’elicottero del 118 verso un nosocomio catanese.

Sul luogo dello schianto è arrivata anche la polizia stradale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e chiarire che cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al conducente.

Un intervento articolato, che ha mobilitato più squadre di emergenza e i mezzi di soccorso aereo: il bilancio complessivo parla di quattro feriti, uno dei quali in condizioni particolarmente delicate. Resta ora da capire cosa abbia provocato l’incidente.