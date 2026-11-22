Avrebbe tentato di avvelenare la madre anziana con un mix di farmaci, per poi rispondere ai carabinieri che bussavano alla porta che andava tutto bene. È quanto accaduto ieri sera a Favara, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ai danni della madre.

I militari sono intervenuti in viale Pietro Nenni dopo una segnalazione del sindaco Antonio Palumbo, allertato da cittadini e familiari che avevano visto il cinquantenne aggirarsi armato per le strade. Al primo cittadino erano giunte anche preoccupazioni sulle condizioni di salute della donna.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l’uomo barricato in casa e restio ad aprire la porta. Di fronte al rifiuto, i militari hanno deciso di forzare l’ingresso.

All’interno dell’abitazione, l’anziana è stata rinvenuta a terra, priva di sensi: soccorsa immediatamente, è stata trasportata in ospedale, dove si trova tuttora ricoverata in condizioni critiche.

Durante la perquisizione della casa, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto una pistola detenuta illegalmente dal cinquantenne, poi finito in carcere e ora a disposizione della magistratura.

Le ipotesi di reato a suo carico sono tentato omicidio e detenzione illecita di arma da sparo. I carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.