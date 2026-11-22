Una violenta esplosione ha scosso, nelle prime ore di questa mattina, l’area portuale di Bengasi, nella Libia orientale. Secondo alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore, a essere colpita mentre si trovava ormeggiata sarebbe stata una corvetta della Marina militare russa, la Merkury.

I video diffusi sui social mostrano un vasto incendio accompagnato da una serie di esplosioni secondarie. Le autorità locali, dal canto loro, hanno parlato ufficialmente di un deposito di munizioni saltato in aria all’interno della base navale. Qualora l’identificazione della nave russa dovesse trovare conferma, l’episodio rappresenterebbe un nuovo, pesante colpo alla presenza navale e alla rete logistica di Mosca nel Mediterraneo.

Le prime esplosioni sarebbero state avvertite attorno alle 3 di notte, ora locale, innescando un incendio di vaste proporzioni che ha reso necessario l’intervento immediato delle squadre di protezione civile della città libica.

Nella versione fornita dalle autorità di Bengasi, l’esplosione avrebbe interessato esclusivamente un deposito di munizioni custodito all’interno della base. Tawfiq al-Shamekh, funzionario della National Safety Authority della Libia orientale, ha confermato che le squadre di emergenza sono riuscite a domare le fiamme, pur senza fornire, almeno per il momento, un bilancio definitivo dei danni o cifre relative a eventuali vittime.

L’ipotesi di un attacco alla corvetta Merkury

Un quadro diverso, e ben più inquietante, emerge tuttavia dalle analisi condotte attraverso fonti aperte. La geolocalizzazione dei filmati diffusi in rete suggerirebbe infatti che un’unità navale ormeggiata ai moli settentrionali del porto di Bengasi possa essere stata direttamente coinvolta nell’accaduto. Secondo quanto riportato dalla testata specializzata Naval News, si tratterebbe proprio della corvetta russa Merkury, appartenente al progetto 20380, classe Steregushchiy.

Resta però da chiarire un punto cruciale: se l’unità sia stata colpita direttamente da un attacco esterno, oppure se le esplosioni abbiano avuto origine dai depositi di munizioni situati nelle immediate vicinanze dell’imbarcazione.

Non si tratta di un dettaglio di poco conto. La Merkury è infatti un’unità relativamente recente della Marina russa, entrata in servizio nel maggio 2023. Lunga 104 metri, la corvetta appartiene alla classe Steregushchiy ed è equipaggiata con missili antinave, sistemi di difesa aerea e capacità di lotta antisommergibile.

La sua eventuale presenza a Bengasi assume un peso particolare alla luce della crescente dipendenza di Mosca dalle infrastrutture libiche per sostenere le proprie attività militari nel Mediterraneo e in Africa. Il Cremlino mantiene da tempo stretti rapporti militari con le forze del generale Khalifa Haftar nella Libia orientale, utilizzando le strutture locali come tassello di una più ampia rete logistica che collega il Mediterraneo alle operazioni russe più a sud, nel continente africano.

Il danneggiamento di una nave da guerra russa in un porto considerato, fino a oggi, un ambiente operativo relativamente sicuro, solleverebbe dunque interrogativi non secondari sul livello di protezione garantito a queste infrastrutture.

Un possibile attacco, ma la responsabilità resta ignota

Una fonte libica sentita dall’Agenzia Nova ha ipotizzato che le esplosioni possano essere state provocate da un attacco con drone contro un mezzo navale russo o contro il suo carico, con un possibile coinvolgimento delle forze ucraine.

Al momento, tuttavia, nessuna prova ha stabilito con certezza eventuali responsabilità. Né l’Ucraina né altri attori hanno rivendicato l’azione, e non è stata esclusa nemmeno l’ipotesi, più prosaica, di un’esplosione accidentale del deposito di munizioni.

Nella notte, un Ilyushin Il-76 con marche RA-76362, in dotazione al ministero russo delle Situazioni di Emergenza, è decollato da Mosca ed è stato successivamente collegato a un volo diretto verso Bengasi. In questo caso specifico, però, il volo non avrebbe alcun legame con l’esplosione, poiché l’aereo era partito dalla capitale russa prima che l’incidente avesse luogo: con ogni probabilità, si tratterebbe di uno dei consueti voli verso l’Africa occidentale che utilizzano lo scalo di Bengasi come tappa intermedia.

Da segnalare, infine, che proprio ieri l’aereo da ricognizione ARTEMIS II dell’esercito statunitense ha operato al largo delle coste libiche. Si tratta di un velivolo che compie missioni regolari nell’area, ma la cui presenza non è passata inosservata, considerata la delicatezza del momento.

Le prossime ore dovrebbero fornire ulteriori indicazioni sulle reali condizioni della corvetta e sull’entità dei danni riportati. Resta da capire se la Merkury abbia subito danni riparabili oppure se debba considerarsi, di fatto, perduta.