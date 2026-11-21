Gianni De Gennaro, per anni ai vertici della Polizia di Stato, è morto questa mattina nella sua casa di campagna in Toscana: aveva 78 anni e si è tolto la vita. A dare l’allarme, intorno alle 9, sono stati gli inservienti della proprietà, che hanno avvisato i carabinieri. Sul posto sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La scomparsa dell’ex capo della Polizia arriva nel pieno di un’inchiesta che lo vedeva indagato per depistaggio in relazione alla strage di via D’Amelio. I magistrati di Caltanissetta stavano lavorando per fare chiarezza sull’attentato che nel 1992 costò la vita al giudice Paolo Borsellino.

La notizia ha suscitato immediate reazioni nel mondo della politica. A intervenire per primo è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che con De Gennaro aveva collaborato per anni.

«Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia», ha dichiarato Mantovano, commentando la notizia.

L’inchiesta di Caltanissetta, che aveva riportato al centro dell’attenzione pubblica gli anni delle stragi di mafia, dovrà ora fare i conti con la scomparsa di uno dei suoi protagonisti. Restano da chiarire, nelle prossime ore, i contorni esatti di quanto accaduto nella casa toscana.