L’iniziativa di sensibilizzazione promossa dal consigliere Davide Grasso insieme ad Anna Volpes e Piero Lo Giudice. A cinque mesi dall’avvio della raccolta differenziata, l’appello ai residenti: «Servono collaborazione e senso civico»

PALERMO – «Qui ci abitiamo noi! Il quartiere è casa nostra». È questo il messaggio che campeggia sui cartelli affissi in alcune strade del quartiere Noce, a Palermo, per richiamare l’attenzione dei cittadini sul problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e sull’importanza di tutelare il decoro degli spazi pubblici.

L’iniziativa ha interessato via Ruggerone da Palermo, via Petrotondù, via Giano Vitale, via Noce e via Crociferi. A partecipare all’affissione il consigliere della V Circoscrizione Davide Grasso, Anna Volpes, presidente dell’associazione Basta Volerlo, e Piero Lo Giudice, residente della zona.

A cinque mesi dall’avvio della raccolta differenziata nel quartiere, continuano infatti a emergere criticità legate al conferimento dei rifiuti. In diverse strade si registrano ancora sacchetti abbandonati sui marciapiedi e agli angoli delle vie, comportamenti che compromettono la pulizia e la vivibilità degli spazi comuni.

«Sono trascorsi ormai cinque mesi dall’avvio della raccolta differenziata alla Noce, ma purtroppo continuiamo ad assistere a comportamenti che compromettono il decoro delle nostre strade – dichiara il consigliere Davide Grasso –. La raccolta differenziata rappresenta un cambiamento importante, ma affinché funzioni è indispensabile la collaborazione dei cittadini. Non possiamo pensare di avere un quartiere pulito se qualcuno continua ad abbandonare i rifiuti dove capita. Servono controlli, certamente, ma soprattutto maggiore senso civico. Il quartiere appartiene a tutti e ognuno deve fare la propria parte».

L’iniziativa punta soprattutto sulla sensibilizzazione e sul coinvolgimento diretto della comunità. I cartelli, colorati e facilmente riconoscibili, vogliono raggiungere residenti di tutte le età e ricordare che il rispetto dell’ambiente comincia dai gesti quotidiani.

«Come associazione crediamo fortemente nel valore della partecipazione e dell’educazione al rispetto dell’ambiente – afferma Anna Volpes, presidente di Basta Volerlo –. Abbiamo voluto lanciare un messaggio positivo, utilizzando cartelli capaci di richiamare l’attenzione di grandi e piccoli. Il rispetto del quartiere deve partire dai piccoli gesti quotidiani. Non basta lamentarsi del degrado: bisogna contribuire concretamente a evitarlo».

A sottolineare le difficoltà che accompagnano la vita quotidiana nella zona è anche Piero Lo Giudice, residente del quartiere. «Chi vive in queste strade conosce bene il problema. Troppo spesso ci ritroviamo davanti a sacchetti abbandonati e marciapiedi sporchi. È una situazione che non possiamo più considerare normale. Noi residenti vogliamo vivere in un quartiere pulito e dignitoso. Per questo abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa, sperando che sempre più persone comprendano quanto sia importante rispettare il luogo in cui viviamo».

L’affissione dei cartelli rappresenta un ulteriore tentativo di richiamare i cittadini alle proprie responsabilità e di promuovere una maggiore attenzione verso il territorio. La pulizia delle strade, infatti, non dipende soltanto dal lavoro degli operatori ecologici, ma anche dal comportamento di chi ogni giorno vive e frequenta il quartiere.

«Continueremo a lavorare sul territorio, a segnalare le criticità e a promuovere iniziative di sensibilizzazione – conclude Grasso –. Il nostro obiettivo è vedere una Noce più pulita, più decorosa e più rispettata. Non chiediamo nulla di straordinario, soltanto che ciascuno tratti il proprio quartiere con la stessa attenzione che riserva alla propria casa. Perché il cambiamento parte anche da noi».

Un appello condiviso dai promotori dell’iniziativa, che invitano i residenti a considerare il quartiere come un bene comune da tutelare ogni giorno: perché la Noce è casa di tutti e rispettarla è una responsabilità collettiva.