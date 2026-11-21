Un uomo di 33 anni di Santa Flavia è finito sotto una misura di sicurezza dopo aver aggredito brutalmente, lo scorso 30 ottobre, un pensionato del paese senza alcuna ragione apparente, riducendolo in fin di vita.

A disporla è stata la giudice per le indagini preliminari Erina Cirincione, su richiesta della Procura della Repubblica di Termini Imerese guidata dal procuratore Angelo Cavallo. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Raffaele Cammarano, sono state condotte dai carabinieri della Stazione di Santa Flavia.

Subito dopo l’aggressione, l’uomo era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio presso l’ospedale di Termini Imerese. Gli accertamenti avviati d’urgenza dalla Procura hanno poi stabilito che, al momento dei fatti, era incapace di intendere e di volere.

Proprio per la pericolosità sociale ritenuta concreta, la Gip ha applicato la libertà vigilata con affidamento al Centro di salute mentale, in attesa che si liberi un posto in una Rems, la residenza sanitaria destinata all’esecuzione delle misure di sicurezza per chi non può essere ritenuto penalmente responsabile.

Nella richiesta avanzata al giudice, la Procura ha contestato all’uomo il tentato omicidio: un’accusa motivata dalla violenza esercitata, dalle modalità dell’aggressione e dalla gravità delle lesioni riportate dalla vittima.

Il provvedimento è stato eseguito il 16 novembre dai carabinieri della Stazione di Santa Flavia, gli stessi militari che avevano condotto le indagini, e notificato all’indagato. Resta ora da capire quando si renderà disponibile un posto nella Rems a cui l’uomo dovrà essere affidato.