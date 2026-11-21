Alla Naval Air Station di Sigonella è scattato un allarme sicurezza nella serata del 20 novembre 2026. Secondo quanto riportato da alcuni canali di monitoraggio aereo open-source — piattaforme che seguono in tempo reale i segnali dei transponder dei velivoli in volo — droni non identificati avrebbero sorvolato la base militare siciliana, spingendosi fino al quartiere residenziale dove vivono le famiglie del personale di stanza. La notizia si è diffusa rapidamente tra appassionati di aviazione ed esperti di difesa, riportando l’attenzione sulla sicurezza di uno scalo che resta cruciale per gli equilibri militari nel Mediterraneo.

Nessuna autorità ha fornito, almeno finora, una conferma ufficiale dell’episodio. A dare peso alla segnalazione è però un dettaglio operativo circolato insieme alla notizia: un velivolo in avvicinamento allo scalo sarebbe stato invitato a valutare una deviazione d’emergenza verso la pista di Lampedusa, chiedendo con urgenza indicazioni al controllo del traffico aereo.

Nelle ore successive è calato un silenzio pressoché totale. Né il ministero della Difesa italiano, né la US Navy, né la NATO hanno diffuso comunicati in grado di confermare, smentire o ridimensionare quanto accaduto nei cieli della base.

Una base strategica nel cuore del Mediterraneo

Per comprendere la portata della vicenda occorre partire dal ruolo che Sigonella riveste quotidianamente nello scacchiere internazionale. Se confermata, la presenza di apparecchi a pilotaggio remoto non identificati non si limiterebbe a una violazione dello spazio aereo, ma toccherebbe uno dei punti più delicati dell’intera architettura difensiva occidentale. Lo scalo è infatti uno dei principali centri da cui si coordina la sorveglianza aerea sull’intero bacino del Mediterraneo e sul fronte orientale europeo: accoglie i Triton MQ-4C della Marina statunitense, velivoli a lungo raggio pensati per la sorveglianza marittima, e ospita stabilmente anche i Phoenix RQ-4D, i droni strategici che la NATO impiega nel programma di sorveglianza terrestre Alliance Ground Surveillance (AGS).

Ogni giorno da qui si alzano in volo mezzi ISR — acronimo che sta per intelligence, sorveglianza e ricognizione — capaci di raggiungere quote elevatissime e di trasmettere ai comandi alleati, in tempo reale, le informazioni raccolte sui fronti più caldi del momento: il Medio Oriente, il Mar Nero e il conflitto in corso in Ucraina.

La centralità operativa della base era emersa con chiarezza appena tre giorni prima dell’allarme. Il 17 novembre, infatti, un velivolo Phoenix della NATO aveva fatto ritorno a Sigonella dopo una missione durata circa ventidue ore, portata avanti per gran parte del tempo a transponder ADS-B spento — una circostanza che lo rendeva meno visibile ai sistemi di tracciamento civili — proprio nelle ore in cui le forze ucraine colpivano il ponte di Kerch.

Un equilibrio politico delicato tra Roma e Washington

Non è un segreto che l’impianto resti da decenni un punto delicato nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Trattandosi di territorio sotto sovranità italiana, ogni attività condotta a Sigonella richiede autorizzazioni concesse in anticipo e sottostà a regole rigide, pensate per impedire che dal suolo nazionale partano operazioni militari dirette e per mantenere l’impiego dei mezzi alleati entro confini chiaramente definiti.

Proprio per questo, un episodio come quello segnalato la sera del 20 novembre pesa più di una semplice notizia di cronaca aeronautica: riguarda la gestione condivisa di un’installazione considerata uno snodo essenziale per la sicurezza del fianco sud dell’Alleanza Atlantica, oltre che un luogo in cui, ogni giorno, vivono e lavorano decine di famiglie del personale.

Tra le ipotesi più plausibili figurano un’esercitazione non comunicata, l’uso distratto di droni commerciali facilmente reperibili in commercio oppure un malfunzionamento dei sistemi di rilevamento. Non si può tuttavia scartare uno scenario ben più inquietante: un tentativo di osservazione ravvicinata condotto da soggetti che non hanno alcun interesse a farsi riconoscere, ai danni di un sito di importanza strategica globale.

In mancanza di chiarimenti da parte delle autorità coinvolte, resta per ora solo lo spazio per ricostruzioni di taglio investigativo. L’episodio riporta comunque alla luce un problema tutt’altro che nuovo per la difesa contemporanea: proteggere siti di valore strategico da una minaccia piccola, economica e difficile da individuare come quella rappresentata dai droni capaci di volare a quote bassissime — una sfida che non riguarda soltanto Sigonella, ma qualsiasi installazione militare chiamata a confrontarsi con una minaccia sempre più diffusa.