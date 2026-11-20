Mattinata di paura e disagi alla circolazione lungo la Strada Provinciale 47, all’altezza dell’incrocio con via della Stella Cinese. Per cause ancora in fase di accertamento, un automobilista di 80 anni alla guida di una Jeep Renegade ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro un’auto regolarmente parcheggiata sul lato destro della carreggiata.

A seguito del violento impatto, il SUV si è ribaltato al centro della strada. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre l’anziano rimasto incastrato nell’abitacolo. Affidato alle cure dei sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti clinici: fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e i medici hanno escluso la prognosi riservata.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono stati affidati alla Polizia Municipale di Alcamo. Tra le ipotesi principali al vaglio degli agenti ci sono un malore improvviso del conducente o una fatale distrazione.

Vernice sull’asfalto e traffico in tilt

Oltre ai danni ai veicoli, l’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità locale. Nell’urto si è infatti rotta una latta di vernice trasportata all’interno della Jeep, che si è sversata sull’asfalto rendendo il manto stradale estremamente scivoloso e pericoloso. È stato necessario l’intervento di una squadra specializzata per effettuare una bonifica straordinaria e mettere in sicurezza l’arteria.

La chiusura temporanea del tratto ha paralizzato un snodo cruciale per chi viaggia verso Castellammare del Golfo, Alcamo Marina e lo svincolo dell’autostrada A29. Una situazione resa ancora più critica dalla concomitanza con i cantieri Enel lungo la SP 55 (in contrada San Gaetano), dove il senso unico alternato regolato da semaforo sta già causando lunghe code di mezzi pesanti e autobus.