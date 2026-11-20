Due conducenti di scooter hanno riportato ferite in seguito a uno scontro avvenuto a Palermo, nei pressi dell’incrocio tra via Perez e via Mortillaro. Entrambi sono stati soccorsi sul posto e successivamente trasferiti in ospedale.

Nell’urto, uno dei due mezzi è terminato la propria corsa contro il cordolo della pista ciclabile, mentre il secondo si è arrestato al centro della carreggiata, intralciando il passaggio delle altre auto. Resta ancora da chiarire chi tra i due conducenti avesse diritto di precedenza e a quale velocità stessero procedendo: su questi punti sono in corso gli accertamenti del caso.

A intervenire per primi sono stati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di accompagnarli al Pronto Soccorso dell’ospedale Civico di Palermo.

Sul posto si sono recati anche gli agenti della polizia municipale, incaricati di eseguire i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e di regolare il traffico nella zona. È intervenuta inoltre una squadra tecnica per il ripristino della sede stradale, che ha rimosso i detriti dall’asfalto riportando la carreggiata in condizioni di sicurezza e consentendo così la ripresa regolare della circolazione.