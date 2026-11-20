Palermo – Hanno sfilato stamattina in 30 mila per le vie di Palermo per lo sciopero generale della Cgil contro la manovra del governo, contro il caro vita, i tagli alla sanità e all’istruzione. Ad aprire il corteo il lungo striscione con la scritta “Lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti, uniti per il futuro”, che ha ripreso lo slogan della mobilitazione nazionale “Il futuro è adesso”. Assieme alla Cgil, gli studenti dei licei della Rete studentesca e gli universitari dell’Udu. Un corteo pacifico, colorato, motivato, vivace, aperto dal suono dei tamburi, con la musica che ha invaso vicoli e piazze, scandito dagli interventi di lavoratori, precari, pensionati, studenti, delegati sindacali. Lo sciopero, di 24 ore, ha interessato tutti i settori, pubblici e privati, presenti con ampie delegazioni di lavoratori di posti di lavoro e fabbriche, oltre a una decina di pullman provenienti dalla provincia palermitana.

A Fincantieri ha scioperato il 60 per cento dei lavoratori, bloccati i lavori al cantiere edile dell’anello ferroviario, anche alle Cementerie di Isola attività sospesa. Buona adesione allo sciopero da parte dei comuni della provincia e della città metropolitana, i dati più alti a Piana degli Albanesi, Roccapalumba e Belmonte Mezzagno, massiccia adesione all’Istituto zooprofilattico e adesione del cento per cento in alcuni cantieri di igiene ambientale della provincia. Molte le scuole rimaste chiuse e tanti i docenti anche universitari presenti. Tante anche le associazioni che hanno preso parte al corteo, tra cui Anpi, Arci, Arcigay, Palermo Pride, Acli, Federconsumatori, la Rete per la difesa della Costituzione.

Il corteo è partito alle 9.30 da piazza Marina ed è arrivato a piazza Massimo, dove era allestito il palco, intorno a mezzogiorno, con la coda ancora ben distante. “Siamo qui, perché non ne possiamo più di una politica che fa gli interessi di pochi contro i bisogni di tanti. Noi siamo la maggioranza di questo Paese. Siamo quelli che per vivere devono lavorare e studiare e lottare anche contro l’indifferenza dei governi – ha detto aprendo il comizio il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – L’alta adesione allo sciopero dimostra che le motivazioni sono condivise da tanti. Il tema di un’economia di guerra, che privilegia l’acquisto delle armi piuttosto che fare fronte ai bisogni delle persone. Se questo paese è diventato terribile, la colpa non è certamente di chi studia o di chi lavora. La responsabilità è di chi prima crea le crisi e dopo pensa di governarle a danno dei lavoratori: il carovita, le città che si spopolano, i giovani che partono, la sanità che non funziona, le scuole che cadono a pezzi, gli stipendi e le pensioni che non bastano più. Lo sciopero generale è contro questo sistema che protegge solo il potere dei privilegiati”.

Il segretario della Cgil Palermo Ridulfo ha puntato il dito sulle responsabilità dei governi nel peggioramento delle condizioni di vita delle persone degli ultimi anni. “E’ il risultato dei governi fallimentari, della Meloni a Roma, come di Schifani in Sicilia o come del sindaco di Palermo, il quale privilegia le inaugurazioni al confronto, mentre la città scivola in tutte le graduatorie per la qualità della vita e dei servizi. La sofferenza, la precarietà, l’insicurezza sociale, delle persone, non sono una percezione. La mobilitazione di oggi è lotta per il cambiamento”.

In Sicilia, in quattro anni, le famiglie che hanno grande difficoltà ad arrivare a fine mese sono quasi raddoppiate: dall’8,8 per cento al 15 per cento. Le persone a rischio povertà in Sicilia sono il 44 per cento, in Italia il 18,6 per cento.

“Noi siciliani siamo più poveri del resto degli italiani. Il 30 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori di questa provincia è povero – ha aggiunto Ridulfo – E a Palermo lo vediamo tutti i giorni: 14,7 per cento di disoccupazione ufficiale, 48 per cento di inattività, il divario tra uomini e donne è di 20,3 punti, 45,7 per cento di disoccupazione giovanile, tra i 15 e i 29 anni. A Palermo tra agosto e settembre l’inflazione è schizzata dal 3,9 per cento al 4,9 per cento, più della media nazionale che è al 4,2 per cento. Come fa una famiglia siciliana ad arrivare a fine mese se solo per l’alimentazione deve spendere il 25 per cento del reddito? O il 50 per cento per l’abitazione? E intanto, i governi ci dicono che va tutto bene, che è solo una percezione”.

Concludendo il comizio, la segretaria nazionale Cgil Serena Sorrentino ha evidenziato i motivi che hanno spinto alla convocazione dello sciopero generale in tutta Italia. “Siamo in piazza oggi – ha detto – insieme alle studentesse e agli studenti per il diritto al futuro e il diritto allo studio, siamo con loro per dare sostegno alla loro piattaforma. Come lavoratrici e lavoratori chiediamo una modifica radicale alle politiche economiche e alle manovre di bilancio. Basta investire nel riarmo, basta politiche di austerità, che tagliano lo stato sociale, a partire dalla sanità. Chiediamo di investire le risorse pubbliche garantendo giustizia sociale ed equità alle persone, che significa salute, casa, istruzione, trasporti, cioè quello di cui oggi hanno bisogno le persone, in particolare nel Mezzogiorno. Chiediamo un’attenzione ai redditi da lavoro e da pensione nonché una giustizia fiscale che non tassi sempre le fasce più deboli ma soprattutto le ricchezze”. Dal palco, con gli interventi coordinati dalla segretaria Cgil Palermo Bijou Nzirirane, sono intervenute anche Gaia Ragusa, della Rete studentesca Palermo e Giovanna Billitteri, coordinatrice Udu Palermo: “Chiediamo un futuro dignitoso adesso – hanno detto – Pretendiamo azioni concrete. Il futuro delle nuove generazioni non può essere lasciato al caso. Studiare è un diritto, non un privilegio. Come lavorare. E poter restare nella propria terra”.