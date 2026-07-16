Rubava pezzi di Smart e li vendeva online: denunciato 33enne palermitano

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 33 anni, palermitano e già conosciuto agli inquirenti, con l’accusa di furto e ricettazione. L’attività degli agenti del Commissariato “Libertà” ha portato al recupero di circa venti componenti meccaniche, tra le quali spiccano dodici volanti riconducibili nella maggior parte dei casi a vetture Smart, ritenuti collegati a diversi furti segnalati in città.

Tutto è partito dall’incremento dei furti di Smart registrato nella zona del quartiere Libertà. Il personale investigativo e della sezione Anticrimine, dopo aver raccolto vari indizi, ha deciso di concentrarsi sul commercio online di ricambi di provenienza illecita.

L’indagine sulle piattaforme di vendita online

Il monitoraggio delle principali piattaforme di compravendita sul web ha permesso agli agenti di individuare svariati annunci relativi a componenti per Smart, messi in vendita a cifre decisamente inferiori al valore di mercato. In particolare, sono state diverse le inserzioni riguardanti volanti a insospettire gli investigatori, che sono così riusciti a risalire a un pregiudicato domiciliato nella zona del Villaggio Santa Rosalia.

L’impronta trovata dalla Scientifica

Parallelamente, gli specialisti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica hanno esaminato le tracce rinvenute sulle vetture Smart oggetto dei furti. In un caso specifico, è stata isolata un’impronta digitale che ha condotto proprio all’uomo già individuato tramite gli annunci pubblicati in rete.

Ottenuta l’autorizzazione della magistratura, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nei luoghi abitualmente frequentati dal 33enne, sequestrando dodici volanti, due fari, un dispositivo antifurto e un airbag, tutti oggetti considerati provento di furto.

Indagini ancora in corso

L’uomo è stato dunque denunciato per furto e ricettazione. Gli investigatori continuano a lavorare per verificare un suo possibile coinvolgimento in altri casi simili e per risalire ai legittimi proprietari dei componenti recuperati, molti dei quali risultano privi di codici identificativi.