Drammatico incidente sulla Palermo-Agrigento, c’è una vittima

Aggiornamento: identificata la vittima
La strada statale 121 ‘Catanese’ è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Palermo, all’altezza del km 238,000 nel territorio comunale di Bolognetta (PA), a causa di un incidente.
Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un autocarro e nell’impatto, una persona ha perso la vita.
In aggiornamento
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