Marineo, il genero carabiniere salva il suocero dalla truffa: finto militare arrestato

Un ventunenne di Villabate è stato arrestato in flagranza a Marineo dopo aver tentato la truffa del finto carabiniere ai danni di un pensionato del paese. A far fallire il colpo è stato il genero della vittima, realmente in servizio nell’Arma, allertato dal suocero non appena ha capito di trovarsi di fronte a un raggiro.

Il copione seguito dai malviventi è quello classico: una telefonata a un anziano residente a Marineo, con la richiesta pressante di consegnare denaro contante e oggetti in oro, giustificata da presunte quanto generiche indagini giudiziarie in corso. Il pensionato, però, non si è lasciato intimorire: intuito immediatamente il tentativo di truffa, ha finto di assecondare le richieste degli sconosciuti guadagnando il tempo necessario per avvertire il genero, militare dell’Arma dei Carabinieri.

Il familiare si è precipitato a casa del suocero e, notato il sospetto avvicinarsi al punto stabilito per la consegna del bottino, ha immediatamente allertato i colleghi della Stazione di Marineo. Il ventunenne – già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – è stato bloccato e identificato proprio nel momento in cui tentava di portare a termine la riscossione.

Le perquisizioni successive hanno permesso ai militari di trovare nella disponibilità del giovane circa 1,60 grammi di hashish, che ha fatto scattare la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. È stata inoltre disposta la confisca amministrativa dell’automobile utilizzata dal ventunenne per raggiungere Marineo e portare a termine il tentativo di truffa.

Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto in flagranza, disponendo per il giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora.