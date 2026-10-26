Palermo, pioggia di multe in una settimana: 353 verbali dall’autovelox

Sette giorni di verifiche sulle strade di Palermo, con le sanzioni concentrate soprattutto sugli eccessi di velocità. Dal 19 al 25 ottobre 2026 la Polizia Municipale ha presidiato le arterie più a rischio della città: i rilevatori fotografici hanno portato a 353 verbali, ma sono scattate multe anche per la sosta irregolare, l’uso del telefono alla guida e le infrazioni dei monopattini.

Le pattuglie hanno lavorato su più fronti per tutelare automobilisti e pedoni, con un occhio di riguardo ai limiti di velocità, alla sosta e ai comportamenti scorretti al volante.

Velocità, i verbali del sistema fotografico

Il capitolo più corposo riguarda la velocità. Con il sistema di rilevamento fotografico differito sono stati effettuati sette servizi tra via Lanza di Scalea, viale dell’Olimpo e viale Regione Siciliana, in entrambe le direzioni di marcia. Il bilancio è di 353 veicoli sanzionati.

Gli agenti hanno impiegato anche il Telelaser TruSpeed, che permette di contestare l’infrazione sul momento, lungo viale Regione Siciliana (carreggiata nord-ovest, direzione Trapani) e in via Libertà: 27 le multe per il superamento dei limiti.

Un ulteriore servizio mirato, svolto nella serata del 25 ottobre in viale Regione Siciliana all’altezza di via Sardegna verso Trapani, ha fatto emergere altri 40 eccessi di velocità.

Sosta irregolare e documenti non in regola

Nell’area compresa tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare sono entrati in azione i sistemi Lince Soste e Street Control, che hanno messo in luce numerose irregolarità. Gli agenti hanno elevato 209 sanzioni per sosta irregolare, 18 contestazioni per veicoli privi di revisione e 5 per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria.

Telefono alla guida e monopattini

Nello stesso quadrante cittadino un servizio con moto civetta ha portato a cinque contestazioni per l’uso improprio di apparecchi radiotelefonici durante la guida, violazione per la quale è prevista anche la sanzione accessoria del ritiro della patente.

Controlli anche sulla mobilità elettrica: in via Libertà gli agenti hanno fermato quattro monopattini e contestato cinque violazioni. Tre riguardavano il casco non indossato, una l’assenza di assicurazione e una la mancanza della targa.

A completare il rapporto settimanale ci sono otto sanzioni per altre infrazioni al Codice della strada, legate ai documenti di circolazione, alla revisione e alle coperture assicurative dei veicoli.