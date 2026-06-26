Truffa sulla Msc Meraviglia, sei passeggeri indagati a Palermo

Soldi nascosti nella biancheria intima, nelle scarpe e in rotoli avvolti con elastici: così sei passeggeri della Msc “Meraviglia” pensavano di portare via 33.000 euro sottratti alla compagnia di crociera. Il piano è stato smascherato dalla Polizia di Frontiera Marittima di Palermo non appena la nave ha attraccato in porto.

Tre coppie, composte da cinque cittadini brasiliani e un portoghese tra i 25 e i 30 anni, sono finite nei guai per una truffa messa in piedi durante i primi giorni di navigazione. Una volta scoperto il raggiro, per tutti loro è arrivata l’espulsione immediata dalla nave.

Il meccanismo: carte virtuali e finte giocate al casinò

Il piano è partito subito dopo l’imbarco a Barcellona. I sei indagati si sono fatti ricaricare su carte di credito virtuali e fittizie la somma complessiva di 33.000 euro. Sfruttando il sistema di pagamento di bordo, si sono fatti accreditare a scaglioni varie somme, simulando passaggi alle slot machine e ad altri giochi del casinò.

Al termine delle sessioni, indipendentemente dall’esito delle giocate, i truffatori si presentavano alla cassa per riscuotere in contanti le quote accreditate e non giocate. Un’anomalia legata ai continui pagamenti e prelievi in soli due giorni ha fatto scattare un alert alla direzione generale di Msc a Londra, che ha bloccato le carte e segnalato tutto alla security di bordo.

Appena la “Meraviglia” ha attraccato al molo “Vittorio Veneto” di Palermo, gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima, guidati da Manfredi Borsellino, sono saliti a bordo. Hanno bloccato tutte le uscite proprio mentre era in corso lo sbarco dei passeggeri, intercettando le tre coppie prima che potessero confondersi tra la folla.

Dopo la querela presentata dai legali di Msc, le perquisizioni personali sui sei sospettati hanno permesso di ritrovare l’intera somma sottratta, occultata in modi singolari: banconote nella biancheria intima, sotto le suole delle scarpe, in rotoli legati con elastici e in buste di cellophane trasparente.

Il denaro recuperato è stato riconsegnato al comandante della nave, che ha espresso gratitudine per la rapidità dell’intervento. Conclusi gli accertamenti, la “Meraviglia” ha ripreso l’itinerario previsto senza ritardi per gli altri passeggeri.