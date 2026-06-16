Cronaca

Stroncata a 51 anni da una malattia incurabile: Balestrate dice addio alla consigliera Antonella Tocco

di Redazione Web
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Aveva scelto di non arrendersi, nemmeno quando la malattia l’aveva costretta su una sedia a rotelle con un’invalidità certificata al cento per cento. Antonella Tocco, consigliere comunale di Balestrate, si è spenta a 51 anni dopo il rapido aggravarsi di una patologia incurabile, diagnosticata solo di recente. Una vita spesa tra l’impegno pubblico e quello sociale, fino all’ultimo.

Una carriera istituzionale costruita sulla tenacia

Eletta per la prima volta nella legislatura precedente, Tocco era stata riconfermata dai cittadini di Balestrate nelle elezioni del 2022, a conferma del legame solido che aveva costruito con la comunità. Tra il 2020 e il 2021 aveva anche ricoperto l’incarico di assessore comunale, lasciando il segno in una fase particolarmente difficile per i piccoli centri del Palermitano, segnata dall’emergenza pandemica.

Proprio durante il Covid-19, quando i contagi mietevano vittime in tutta la Sicilia, Antonella aveva scelto di raccontare pubblicamente la propria esperienza con il virus, in un periodo in cui la mortalità era ancora altissima. Un gesto di coraggio e trasparenza che la rese ancora più vicina alla gente.

Il dolore del sindaco e della comunità

Il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo, ha espresso un cordoglio profondo, ricordandola come «un’amica e una compagna di viaggio» nell’impegno amministrativo. Parole che restituiscono l’immagine di una figura che andava ben oltre il ruolo istituzionale.

Antonella Tocco era stata anche tra le fondatrici dell’associazione folkloristica Annacamuni picciotti, realtà radicata nella tradizione culturale del paese. Balestrate, comune di circa ottomila abitanti affacciato sul Golfo di Castellammare, nella provincia di Palermo, perde oggi una delle sue voci più riconoscibili.

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