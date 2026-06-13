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Muore a 55 anni il trapanese Fabio Maltese: schianto in moto a Lucca

di Redazione Web
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Muore a 55 anni il trapanese Fabio Maltese: schianto in moto a Lucca

Un trapanese che aveva fatto della Toscana la sua seconda casa è morto in un incidente stradale venerdì 12 giugno a Cerasomma, frazione di Lucca. Fabio Maltese, 55 anni, ispettore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha perso la vita intorno alle 13.20 lungo la via Pisana, in uno scontro tra due motociclette nei pressi di un passaggio a livello.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Lucca. I soccorritori hanno tentato di rianimare il 55enne, ma ogni intervento si è rivelato inutile. L’altro motociclista coinvolto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni sono serie ma, stando a quanto riferito dalla stampa locale, non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità. Le cause dello scontro rimangono in corso di accertamento.

Chi era Fabio Maltese

Laureato in Economia e Commercio, Maltese era un professionista stimato tanto a Lucca, dove risiedeva con la moglie Cristina e i tre figli, quanto nella sua Trapani d’origine. Appassionato di calcio, aveva ricoperto per quattordici anni — dal 2007 al 2021 — il ruolo di delegato della Lega Calcio. Dal luglio 2023 collaborava con la Procura Federale della FIGC.

La famiglia è molto conosciuta a Lucca anche per l’impegno istituzionale del figlio Niccolò Maltese, consigliere comunale di maggioranza nelle file di Fratelli d’Italia.

In queste ore, amici e conoscenti di Trapani e Lucca gli stanno dedicando messaggi di cordoglio sui social. La polizia municipale prosegue le indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

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