Cronaca

Bagheria piange Salvatore Fricano, imprenditore edile stroncato da un malore a 45 anni

di Redazione Web
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Lutto a Bagheria per la scomparsa improvvisa di Salvatore Fricano, imprenditore nel settore edile, morto domenica all’età di 45 anni. Il decesso sarebbe sopraggiunto nel tardo pomeriggio a seguito di un malore, per il quale non c’è stato nulla da fare.

Fricano gestiva da anni, insieme al fratello, un deposito di materiali edili, attività per cui la famiglia era conosciuta in città. Lascia la moglie e due figlie.

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