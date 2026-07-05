CronacaIn primo pianoPalermo

Omicidio in via Sampolo a Palermo, l’assassino è il coinquilino 38enne: il movente era l’affitto

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Ha un nome e un volto l’assassino di Francesco Spataro, il 53enne ucciso a coltellate in un appartamento di via Sampolo, a Palermo. Si tratterebbe del suo coinquilino, un uomo di 38 anni identificato con le iniziali F. C., che si era trasferito nella casa solo due settimane prima del delitto.

A scatenare la furia omicida sarebbe stata una lite per questioni legate all’affitto dell’abitazione condivisa. Il trentottenne non è un volto nuovo alle forze dell’ordine: a suo carico risultano precedenti per maltrattamenti e provvedimenti di divieto di avvicinamento nei confronti di altre persone.

Nell’appartamento, al momento dell’aggressione, viveva anche una terza persona, che però si trovava fuori casa per fare la spesa e non ha assistito alla scena. Al rientro dei soccorsi, per Spataro non c’era già più nulla da fare: il corpo, ritrovato al secondo piano dello stabile, presentava numerose ferite da arma da taglio.

La scoperta del delitto ha fatto scattare un’imponente operazione di sicurezza, con l’intervento di carabinieri, vigili del fuoco e artificieri. I pompieri, entrati nello stesso piano dell’abitazione, avevano riscontrato anche una fuga di gas, mentre nello stabile era emersa la presenza di un uomo barricato in un altro appartamento, che gli inquirenti ritenevano potesse essere collegato alla vicenda.

Le operazioni sul posto sono ancora in corso mentre i carabinieri continuano a ricostruire nel dettaglio la dinamica della lite finita in tragedia.

Consigliati per te

  1. Omicidio in via Sampolo a Palermo, 53enne ucciso a coltellate
  2. Paura a via Sampolo: scooter travolto da due auto, tre feriti portati a Villa Sofia
  3. Violentava la figlia piccola da anni, chiesti 28 anni di carcere per un 38enne del Palermitano
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

“Mio figlio poteva morire”: choc a Mondello, ragazzo aggredito con un tirapugni per una “occhiata”
Cronaca Palermo
Omicidio in via Sampolo a Palermo, 53enne ucciso a coltellate
Cronaca In primo piano Palermo
Palermo, turiste inseguite e rapinate a Ballarò: presi i due aggressori
Cronaca Palermo
In escandescenza dopo il turno di notte chiude paziente in una stanza: medico ricoverato in Psichiatria
Caltanissetta Cronaca
Eruzione Etna, chiuso lo spazio aereo del settore B2 fino alle 19
Catania Cronaca