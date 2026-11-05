Caro carburante, al via le domande per gli aiuti per 33 milioni di euro

Via libera alla presentazione delle istanze per gli aiuti contro il caro carburante nel settore agricolo. Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’Agricoltura ha firmato il decreto di approvazione dell’avviso pubblico per assegnare i contributi alle imprese siciliane del comparto. La dotazione finanziaria complessiva è di 33 milioni di euro per il 2026.

Le risorse disponibili saranno erogate come ristoro per i costi sostenuti fra il primo marzo e il 31 ottobre 2026. La presentazione delle domande dovrà avvenire per via telematica attraverso il portale Uma Sicilia a partire dal 9 novembre e fino al 30 novembre.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

«Con questi 33 milioni – sottolinea l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino – diamo una boccata d’ossigeno immediata a migliaia di aziende siciliane È un intervento rapido e concreto che arriva direttamente nelle tasche di chi produce. Ringrazio il governo della Regione e il l’Assemblea regionale per avere sostenuto questa misura. Adesso massima velocità per i pagamenti».