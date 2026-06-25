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All’ISMETT di Palermo, una speranza in più per chi lotta contro la fibrosi polmonare: via a terapia sperimentale

di Redazione Web
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L’IRCCS ISMETT di Palermo avvierà nei prossimi mesi un importante studio clinico di Fase I per valutare sicurezza e tollerabilità di una nuova terapia farmacologica contro la fibrosi polmonare. Si tratta della prima sperimentazione di questo tipo condotta in Sicilia.

In Italia, gli studi di Fase I richiedono requisiti organizzativi e di sicurezza estremamente rigidi vigilati da AIFA, storicamente concentrati nei centri del Centro-Nord.
“L’avvio di questo studio valorizza un’infrastruttura di ricerca che il nostro Istituto ha costruito nel tempo – sottolinea Angelo Luca, direttore di ISMETT – È un risultato importante per l’intero sistema sanitario regionale: rafforza il ruolo della Sicilia nella ricerca clinica nazionale e crea nuove opportunità per i pazienti affetti da patologie complesse.”

L’indagine clinica riguarderà la fibrosi polmonare, patologia cronica che riduce progressivamente la capacità respiratoria. “Questo studio ci permetterà di valutare con grande attenzione la sicurezza e la tollerabilità di un nuovo trattamento – spiega Patrizio Vitulo, Direttore Medico dell’Unità di Sperimentazione di Fase I di ISMETT – È il primo passo di un percorso di ricerca complesso, ma indispensabile per comprendere se una nuova terapia possa diventare, in futuro, un’opzione concreta.”

Con questo progetto, ISMETT consolida la sua presenza nella rete nazionale della ricerca scientifica applicata alla cura del paziente.

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